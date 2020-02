Frank Vercauteren: "Sommige jongens moeten zich vragen stellen"

Tot de tweede gele kaart op slag van rust voor de enthousiaste Doku was er geen vuiltje aan de lucht voor Anderlecht. Dat zag ook Vercauteren: "De match was in balans. Wij vonden de vrije ruimtes. Wij hadden kansen, zij ook wat kleine mogelijkheden. De beste kans was wellicht nog voor ons. Tot dan was alles min of meer onder controle, zonder dat het heel goed was of er grote problemen waren."

Na de snelle goal van Hairemans zakte Anderlecht als een kaartenhuis in elkaar. "Op die goal had ik niet gehoopt. Je moet een beetje overleven en met z'n tienen ook vertrouwen pakken. Daar hebben we niet lang genoeg kunnen van profiteren. Die 1-0 was er te veel aan om nog weerbaarheid te hebben en terug te slaan."

Moet er op dat moment niet één iemand opstaan om de boel vooruit te sleuren? "Neen. Iedereen die nog op het veld staat, moet nog 200 procent extra toevoegen aan wat ze in de eerste helft deden. Met 10 man moet je gaan compenseren, maar het zou niet de eerste keer zijn dat een ploeg met 10 een goed figuur slaat en wint. Dat antwoord moet je hebben op de voetballogica die maakt dat je soms met zijn tienen valt."