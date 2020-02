Kim Meylemans zet haar beste EK skeleton neer: top 5

Meylemans kwam in 52"65 naar beneden in haar eerste run en in 52"07 in haar tweede. Goed voor een totaal van 1'44"72. Daarmee bleef ze 85 honderdsten van het goud van de Russin Jelena Nikitina (1'43"87). Die laatste maakte in de 2e run haar achterstand op de Zwitserse Marina Gilardoni (1'44"21) en de Oostenrijkse Janine Flock (1'44"31) goed.



Dit EK gold ook als Wereldbekermanche. De top 5 is Meylemans' beste resultaat in de wereldbeker dit seizoen. En ook een evenaring van haar 5e plaats in 2017 in Whistler. Vijfde is ook haar beste EK-resultaat. Vorig jaar was ze 13e in Innsbruck. De volgende afspraak is het WK op 28 en 29 februari in Altenberg in Duitsland.