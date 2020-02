Kim Clijsters opent haar 3e carrière tegen Kiki Bertens in Dubai

Clijsters, die eind 2012 een 2e keer haar racket aan de haak hing, zit in dezelfde tabelhelft als Elise Mertens (WTA-19), die de Chinese Qiang Wang (WTA-27) tegenover zich krijgt. Ook Simona Halep (WTA-2), Elina Svitolina (WTA-4) en Garbine Muguruza (WTA-16) zitten in haar tabelhelft.

De loting valt al bij al mee voor Clijsters, die met een wildcard deelneemt: ze had natuurlijk een lager geplaatste speelster kunnen loten in het veld van 32, maar Dubai is een toptoernooi met een topbezetting. Liefst 6 top 10-speelsters zijn er aanwezig met Halep, Pliskova, Svitolina, Bencic, Kenin en Bertens. Met die laatste loot de 36-jarige Belgische de laagst geplaatste uit de top 10. De Nederlandse is 8 jaar jonger en het zesde reekshoofd.

Bertens won in haar carrière 9 WTA-titels, haar beste grandslamprestatie was een halve finale in Roland Garros in 2016. Haar hoogste notering is WTA-4 in mei 2019. Ze won vorig jaar de toernooien van Madrid en Sint-Petersburg. Op de Australian Open vorige maand haalde ze de 4e ronde.

Voor Clijsters is het de eerste keer in de 20-jarige geschiedenis van het toernooi dat ze deelneemt. Met Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure proberen nog 3 Belgische vrouwen zich te plaatsen langs de kwalificaties.