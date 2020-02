Vandenbempt: "Goed signaal dat UEFA grote club als City durft te straffen"

Dat Manchester City de volgende twee Champions League-campagnes op de strafbank zal moeten zitten, is volgens voetbalanalist Peter Vandenbempt een goede zaak. Hij legt nog eens uit hoe de vork precies in de steel zit.

In de periode tussen 2012 en 2016 heeft Manchester City de regels van de Financial Fair Play met de voeten getreden. Een voetbalclub mag niet meer geld uitgeven dan het aan voetbalgerelateerde inkomsten genereert, zoals ticketverkoop, televisierechten, sponsoring... City, dat enkele jaren geleden al eens is veroordeeld, heeft sponsorcontracten kunstmatig opgedreven. Een normaal bedrag voor shirtsponsoring, bijvoorbeeld 50 miljoen, werd door de rijke Arabieren uit Abu Dhabi omgezet in een contract van 500 miljoen. Zo probeerden ze de Financial Fair Play-regels te omzeilen. In Manchester moeten ze niet aan ontkennen denken, want Football Leaks heeft interne documenten en mails gelekt naar de Duitse krant Der Spiegel. Het is dus zwart op wit bewezen. Daarom probeert City zich te verweren door zijn pijlen op de UEFA te richten. "De UEFA is niet eerlijk geweest. Het is zowel rechter als betrokken partij in deze zaak."

In Manchester moeten ze niet aan ontkennen denken, want het is zwart op wit bewezen.

"De Bruyne en co. zouden naar andere club kunnen zoeken"

Het is nog niet zeker dat Manchester City 2 seizoenen Europees voetbal moet missen. Het zal in beroep gaan bij het Internationaal Arbitragehof voor de Sport (TAS). In het verleden werden zo al lichtere straffen uitgesproken. Twee Champions League-campagnes missen is een zware straf. Als je al weet dat ze de voorbije jaren 100 miljoen euro genereerden door deel te nemen aan het kampioenenbal, dan moet ik er geen tekening bij maken. Bovendien zouden spelers, zoals Kevin De Bruyne die op zijn toppunt is, dan wel eens naar een andere club kunnen zoeken. En als een voetballer echt weg wil, bestaat er altijd een mogelijkheid, ongeacht zijn contract. Ook de toekomst van coach Pep Guardiola kan ervan afhangen. Over 2 weken begint de Champions League opnieuw. Manchester City neemt het op tegen Real Madrid en wie weet is het de laatste Europese actie in 2,5 jaar. En de Champions League is toch nog een zwarte vlek op het palmares van City.

"Paal en perk stellen aan financiële uitwassen"

Iedereen vermoedt dat traditieclubs als Barcelona en Bayern München aandringen op financiële transparantie als tegenzet tegen de nieuwe rijken uit het oosten. Sjeiks gooien met veel geld naar clubs als Manchester City en PSG en ze willen dat aan banden leggen. Het is geen slechte zaak dat er paal en perk wordt gesteld aan de financiële uitwassen in het voetbal. En dat de UEFA wel degelijk een razend populaire, internationaal grote club durft te straffen, is een goed signaal.