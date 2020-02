Toernooidirecteur Dubai: "Hoop Clijsters in finale te zien"

Meteen topaffiches in de eerste ronde

"Er doen zo veel sterren uit het circuit mee hier in Dubai, dat het onvermijdelijk was om zulke affiches al vanaf het begin van het toernooi te krijgen", vertelde Tahlak vanochtend bij de presentatie van het evenement. "Het duel tussen Elina Svitolina en Garbiñe Muguruza zou niet mistaan in de finale van eender welk toernooi. Het wordt fascinerend om te zien wie er met de overwinning aan de haal gaat. Het is ook uiteraard een heel grote eer om Kim Clijsters voor haar eerste wedstrijd te mogen ontvangen in Dubai. Haar wacht meteen een grote uitdaging".

De loting zaterdag zorgde meteen ook al voor een aantal spectaculaire affiches in de eerste ronde. Zo moet de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-4), winnares in Dubai in 2017 en 2018, het opnemen tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA-16), recent nog finaliste van de Australian Open. De Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-7), die de Australian Open won, ontmoet de Kazachse Elena Rybakina (WTA-25). Salah Talhak, toernooidirecteur in Dubai, reageerde opgetogen.

Toernooidirecteur Tahlak: "Heel blij dat Kim hier is"

Tahlak heeft duidelijk een zwak voor de vroegere nummer één in de wereld, die dinsdag in actie komt en hij als een legende van het vrouwentennis beschouwt. Hij vertrouwde haar bij haar aankomst zelfs toe dat hij haar graag in de finale zou zien op zaterdag 22

februari. "Ik ben heel blij dat ze hier aanwezig is", ging hij verder. “Ze is een legende, een ex-nummer 1, en ze is heel speciaal voor ons.”



“Ik zag haar enkele dagen geleden in de fitnesszaal en vertelde dat ik haar ooit op Wimbledon eens had gevraagd wanneer ze een toernooi zou willen spelen in Dubai. Ze had me toen verteld dat ze het op een dag wel zou doen. In elk geval kon ze haar moment

niet beter kiezen, nu met het vieren van onze twintigste verjaardag. Ze gaat geen makkelijke wedstrijd tegemoet tegen Bertens, maar ze kan terugvallen op haar ervaring en dat kan haar helpen om het verschil te maken".