Lid van Russisch biatlonteam verliest olympisch goud na dopinggebruik

Jevgeni Oestjoegov won goud op de massastart op de Olympische Winterspelen in 2010 in Vancouver. Vier jaar later maakte hij in Sotsji ook deel uit van het winnende Russische estafetteteam. Al zijn resultaten van het seizoen 2013-2014, inclusief die van de Spelen, worden geschrapt omwille van het gebruik van de verboden stof oxandrolon, een steroïde.

De IBU heeft eveneens de biatlete Svetlana Sleptsova, olympisch kampioene op de estafette in 2010, geschorst voor het gebruik van ostarine, een andere steroïde. Beide atleten hebben hun skilatten ondertussen al opgeborgen en ontkennen alles. Volgens de Russische biatlonbond gaat het tweetal ook in beroep tegen de beslissing.