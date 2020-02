Ron Jans op non-actief als Cincinnati-coach na racismeklacht: "Was onhandig, niet schuldig"

"Ik voel me niet schuldig. Want ik bén geen racist. Wat ik heb gedaan, is in Amerika toch enigszins onhandig. Maar tussen een onhandige actie en wat er nu allemaal gebeurt... Ik vind het echt jammer, want ik heb het enorm naar mijn zin in Amerika. Deze hele situatie voelt gewoon zó vreemd aan." (lees voort onder de tweet)

"Ik ben inderdaad wat onhandig geweest door een stukje tekst mee te zingen, maar nu wordt van iets onhandigs iets heel groots gemaakt. Ik heb zelf veel hiphopnummers in mijn playlist staan. Maar het nummer dat in de kleedkamer werd afgespeeld, kende ik niet."

De clubleiding voert samen met de MLS een onderzoek. Voor die periode staat Jans aan de kant. In een reactie aan de Nederlandse krant AD distantieert Jans zich van alles wat met racisme te maken heeft. Hij geeft wel toe dat hij onhandig was. "Ik haat slavernij, discriminatie en racisme. Als ik kan helpen om dat te bestrijden in de samenleving, doe ik heel graag mee. Ik heb het Apartheid Museum bezocht en veel films en boeken bekeken en gelezen over dit onderwerp."

De wereld van de 61-jarige Jans staat op zijn kop. Hij begrijpt het zelf ook allemaal niet goed. De coach van Standard in 2012 kreeg gisteren een klacht aan zijn been van de spelersvakbond, nadat hij in de kleedkamer bij het meezingen van een hiphopliedje het woord "nigger" zou hebben gebruikt.

Cincinnati: "Heel verrast, want Ron staat voor zorg en betrokkenheid"

Cincinnati was ook verrast. De club gaf een statement: "Wij streven 3 kernwaarden na: 1. we willen een inclusieve en familieclub zijn, 2. we willen sterk aanwezig zijn in de gemeenschap, 3. we willen winnen op het veld. We waren heel verrast, toen we hiervan hoorden, want Rons leiderschap was erop gericht om een zorgende en betrokken cultuur te creëren."



"We willen de aard van het incident ten gronde begrijpen en onze spelers een omgeving gunnen waar ze vrijuit kunnen spreken over alle kleedkamerissues. Daarom zal Ron een stap opzijzetten tot het onderzoek in samenwerking met de MLS is afgerond."



Jans werkt sinds augustus voor Cincinnati. Naast Standard was hij onder meer coach van Groningen (2002-2010), Heerenveen (2010-2012) en PEC Zwolle (2013-2017).