VIDEO Rising Stars: Zion hangt aan ring, Doncic scoort vanaf half court

Voor de zesde keer hanteerde de NBA dit format, het staat nu 3-3 in de confrontatie tussen de Amerikaanse en niet-Amerikaanse NBA-youngsters. Halfweg het derde quarter stond Team World nochtans nog 12 punten voor dankzij een goeie RJ Barrett (Knicks), met 27 punten topschutter van de match.

Hornet Miles Bridges draaide de rollen evenwel nog om in het slot, hij kwam een paar keer spectaculair tot scoren, goed voor 20 punten én de MVP-titel. De beste schutter bij Team USA was Eric Paschall (23 ptn). De 2 coaches spaarden hun spelers, niemand kwam meer dan 23 minuten in actie.

Ook vaste prik in de NBA Rising Stars is het overtal aan dunks: meer dan 40 in het totaal. De meest opvallende was die van rookie Zion Williamson (14 ptn), die op het eind van het 2e quarter met zijn 129 kg aan de ring ging hangen.

Doncic, die ook zondag speelt, beperkte zich tot 16 punten en 5 assists. De 20-jarige Sloveen tekende voor een van dé punten van de avond: hij legde op de buzzer de ruststand (81-71) vast met een schot nog net vanaf zijn eigen helft.