KV Oostende gaat in zee met trans-Atlantische partner Pacific Media Group

Op de nieuwjaarsreceptie van KV Oostende een maand geleden liet Frank Dierckens zich al ontvallen dat de deal voor 95 procent rond was, maar het zetten van de puntjes op de i nam dus nog wat tijd in beslag. Nu is de overname van de club door de Amerikaanse investeerders wel helemaal rond.

Net op tijd want KV Oostende kan door de nieuwe deal maandag een volledig dossier indienen bij de licentiecommissie. De nieuwe structuur wordt binnenkort uitgetekend, maar het is al zeker dat Frank Dierckens voorzitter blijft. "Ik ben blij dat ik de lokale verankering zo kan verzekeren", vertelt hij.

Heel belangrijk voor KVO is dat het nu werkt aan een gezond financieel beleid. "De algemene kostenstructuur moet flink naar beneden. De club verdient een beleid op maat, zonder megalomane beslissingen", zegt de voorzitter.

Thorsten Theys, financieel adviseur bij de club, geeft details. "We zijn 7 maanden geleden aan deze opdracht begonnen en hebben elke factuur van de afgelopen 2 jaar bestudeerd en elk contract 6 keer gelezen. We weten waar onze limieten liggen. Vroeger werden die als oneindig beschouwd."

"Het doel is om operationeel break-even te zijn op 30 juni 2021. We zijn op de goede weg. In vergelijking met 31 december 2018 is het verlies 3 miljoen euro minder op een periode van 6 maanden, een verbetering met meer dan 65%."