Evenepoel is kopman in Algarve: "Een goed parcours voor hem"

Remco Evenepoel is in Portugal de kopman van Deceuninck-Quick Step. De winnaar van de Ronde van San Juan krijgt in de Algarve de steun van thuisrijder João Almeida, Davide Ballerini, Fabio Jakobsen, Florian Sénéchal en de Belgen Tim Declercq en Yves Lampaert.

Met twee etappes voor de sprinters, twee ritten met aankomst bergop en een ruim 20 kilometer lange tijdrit op de slotdag heeft de Volta ao Algarve voor ieder wat wils in petto. De rittenkoers start komende woensdag en eindigt op zondag.

"Algarve is een van de mooiste koersen die je in het begin van het jaar kan rijden", vindt ploegleider Tom Steels. "Het is geen makkelijke race en meteen ook een ideale test met het oog op de grote koersen in de lente. In de sprint kan Fabio Jakobsen rekenen op Ballerini en Sénéchal, Declercq en Almeida zijn erbij om de wedstrijd te controleren."

"Remco Evenepoel vindt in de Algarve een uitdagend parcours dat hem moet liggen. De technische tijdrit op de slotdag is een goeie test voor Remco en voor Yves Lampaert, die vorig jaar in Portugal het podium haalde in de tijdrit."