Eden Hazard zit in selectie voor weekendmatch: "100% fit"

Op 26 november liep Hazard een klein breukje op in zijn enkel na een contact met Thomas Meunier in de Champions League-match tegen PSG. Zinédine Zidane vloekte, maar gunde zijn recordaankoop de tijd om terug te keren.

De voorbije week postte de Rode Duivel al een bemoedigend filmpje. Zidane gaf vandaag op de persconferentie mee dat Hazard "fysiek 100 procent fit is, maar wel nog wat wedstrijdritme moet opdoen".

"Het team wint een grote speler terug. Het moment om terug te keren was gekomen, hij trainde al mee met de groep en voelt zich goed. Het is bijna 3 maanden geleden dat hij nog minuten maakte, maar fysiek is hij klaar om er weer aan te beginnen."

Eind januari begon Hazard pas met de groep te trainen. Even werd gedacht om hem klaar te stomen voor begin deze maand en de kraker tussen Real en Atletico (1-0), maar Zidane besloot toch geen risico te nemen: "Hazard is een unieke speler. We zijn heel blij dat hij weer beschikbaar is. We wilden onze tijd nemen. Het is belangrijk dat zijn gevoel 100 procent is."

De terugkeer van de spelmaker komt net op tijd, want na de wedstrijd van morgen wacht eerst nog Levante en op woensdag 26 februari komt de heenwedstrijd in de 1/8e finales van de Champions League tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne eraan.

In de eigen competitie heeft de Spaanse grootmacht in afwezigheid van Hazard goed standgehouden. De Koninklijke staat momenteel alleen aan de leiding in de Primera Division, met 3 punten voorsprong op 1e achtervolger Barcelona.