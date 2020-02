Xandro Meurisse is 4e Belg die dit jaar wint na zege in Ronde van Murcia

Het vergaat de Belgen dit seizoen best goed in de openingsweken van het nieuwe wielerseizoen. Remco Evenepoel won de tijdrit in de Ronde van San Juan (en pakte er ook de eindzege), Dries Devenyns zorgde voor de 750e Deceuninck-Quick Step-zege in de Cadel Evans Great Ocean Road Race en ook Dries De Bondt mocht juichen in de Ster van Bessèges.

Ook in Spanje is er nu Belgisch succes. Xandro Meurisse toonde er zich de snelste in de openingsrit van de Ronde van Murcia. Hij was de sterkste van een vlucht van 10.

Na een etappe van 177,6 kilometer haalde Meurisse het in een sprint bergop van de Canadees Adam De Vos (Rally Cycling) en de Tsjech Josef Cerny (CCC). Meurisse is ook de eerste leider in Murcia.



Het is voor Circus-Wanty Gobert-renner zijn derde profoverwinning na eerder een etappezege in de Vierdaagse van Duinkerke (2016) en de Druivenkoers in Overijse (2018).