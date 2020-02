Wietse Bosmans voorlopig geschorst na afwijkende resultaten bij dopingcontrole

Op het BK in Antwerpen eindigde Wietse Bosmans 14e, op 3'17" van winnaar Laurens Sweeck. Bosmans veroverde daarmee wel de Belgische titel bij de elite zonder contract.



Maar een maand na het BK werd Bosmans ervan op de hoogte gebracht door antidopingagentschap NADO dat hij een afwijkend resultaat liet optekenen bij een dopingcontrole.

"Ik ben ervan overtuigd dat dit een storm in een glas water wordt, aangezien ik niets heb misdaan", reageert Bosmans. "Wie mij kent, weet dat ik recht in mijn schoenen sta."

"Al heel mijn carrière beoefen ik mijn sport met veel passie en doe ik dat op een zuivere manier. Ik heb al talloze keren moeten terugvechten na pech en ziekte. En dat zal ik nu ook doen."

"Ik kan mezelf recht in de spiegel kijken, dat is het belangrijkste. Met hulp van familie, vrienden en supporters ben ik altijd kunnen terugkeren. Ik hoop dat ze nu ook het geloof in mij behouden en achter mij blijven staan. Ook voor mijn sponsors is het jammer. Ik zal er alles aan doen om mijn onschuld aan te tonen."

Bosmans wordt in deze zaak bijgestaan door Johnny Maesschalck en Kristof De Saedeleer. "Over de inhoud van de zaak kunnen we nog maar weinig meedelen, omdat we weinig informatie hebben. We hebben het laboratoriumdossier opgevraagd en onderzoeken nu welke stappen we kunnen ondernemen."

Ook manager Wies Jaspers is formeel. "We blijven Wietse steunen door dik en dun. We gaan ervan uit dat we samen met Wietse een verklaring kunnen vinden voor deze afwijkende test. Tot slot willen we vragen om Wietse de tijd te gunnen om te bekomen van dit nieuws en hem zijn privacy te gunnen. We zullen verder ook geen verklaringen afleggen en interviews geven."