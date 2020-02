Wereldkampioene Van Vleuten: "Mijn beste voorbereiding van de laatste jaren"

Voor Annemiek van Vleuten kan het wielerseizoen niet snel genoeg beginnen. De 37-jarige Nederlandse trok deze winter naar de Colombiaanse hoogte met ploegmakker Esteban Chaves. In januari sloot ze op stage aan bij de mannenploeg van Mitchelton-Scott.

"Na mijn wereldtitel in Yorkshire heb ik het eerst wat rustig aan gedaan. Ik ben op reis geweest en heb daarna de training hervat. In tegenstelling tot vorig jaar was dit een vlekkeloze voorbereiding. Misschien wel de beste uit de laatste 6 jaar", zegt Van Vleuten.

De wereldkampioene snijdt haar voorjaarscampagne aan in de Omloop Het Nieuwsblad. "Normaal kom ik traag op gang. Maar ik verwacht dat ik er zal staan vanaf de Omloop."

Vorig jaar won Van Vleuten in het voorjaar de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik. Ze verzamelde 2e plaatsen in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

"Als je 2e kan eindigen, kan je die wedstrijden ook winnen", zegt de Nederlandse. "Ik hou van de klassiekers. Ik zal mijn regenboogtrui met trots dragen. Het zou speciaal zijn om te winnen in die trui. Maar winnen is natuurlijk altijd speciaal, of je die trui nu draagt of niet."