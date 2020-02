KBVB wil meer meisjes doen voetballen met behulp van Disney

België telt momenteel 40.000 voetbalsters en dat zijn voornamelijk volwassen vrouwen. Om dat aantal te verdubbelen en om meer jonge meisjes aan het voetballen te krijgen nemen 30 Belgische clubs vanaf maart deel aan het pilootproject Playmakers, een samenwerking tussen UEFA en Disney om de jongste meisjes (5 tot 8 jaar) op een ludieke manier in contact te brengen met voetbal.

"Dit project sluit volledig aan bij ons strategisch plan. "Groeien aan de basis" is een van onze speerpunten en met dit project hopen we om veel nieuwe meisjes kennis te laten maken met onze mooie sport", zegt Katrien Jans, manager van het vrouwenvoetbal bij de KBVB.

Het coachingprogramma is gebaseerd op het naspelen van scènes uit Disneyfilms. "Onderzoek toont aan dat de interesse in een sport toeneemt als de coaching gebaseerd is op verhalen", zegt Jans.

Red Flames en Anderlecht-speelsters Tine De Caigny en Charlotte Tison zijn de Belgische ambassadrices van het nieuwe coachingprogramma.

"Als wij destijds in onze kindertijd ook door zo'n project ondersteund waren geweest, hadden we al veel vroeger met en tegen meisjesploegen kunnen spelen en stonden we allicht ook in onze ontwikkeling al een pak verder", zegt De Caigny.

Ook Tison is van fan het project. "Ik keek net als elk kind naar Disney. Dit prachtige project zal veel jonge meisjes aanmoedigen om te voetballen. Ik ben blij dat de grootste speler in zijn sector onze sport op zo'n originele manier ondersteunt."