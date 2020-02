Podcast met Jasper Philipsen: "Droom van de Ronde, maar ook van groen"

Beluister de podcast hierboven of waar je normaal gezien je podcasts downloadt ( iTunes , Soundcloud of Spotify )

"Heb paar beginnersfouten gemaakt"

Jasper Philipsen is de Belgische hoop in bange sprintdagen, maar zelf hinkt hij nog op 2 gedachten: uitgroeien tot een sprintbom of toch eerder de klassieke weg opgaan? Vorig jaar blonk Philipsen vooral uit in het sprintwerk en kwam hij in het voorjaar niet echt uit de verf.

"Ik heb een paar keer mijn grenzen verlegd in het voorjaar, maar ik heb ook een paar beginnersfouten gemaakt. Ik was niet fris genoeg, had niet de beste conditie en reed als neoprof meteen alle grote klassiekers. Dat is een aanslag op je lichaam. Vanaf de Strade Bianche was ik niet veel meer waard. En toen moest het nog beginnen! Toen ik in Roubaix in de auto stapte, was ik blij dat het voorjaar erop zat."

"Ik stond in die periode ook niet op gewicht", geeft Philipsen toe. "Dat is mijn fout, want als sporter ben je daar verantwoordelijk voor. Maar bij UAE werken we vanaf dit jaar pas met een diëtiste. De ploeg moet ook nog altijd stappen zetten. Het is niet overal "Team Sky"."