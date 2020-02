Roland Garros is enige graveltoernooi op kalender van Federer

Dat gravel niet de favoriete ondergrond is van Federer, is geen geheim. In 2017 en 2018 sloeg hij het volledige gravelseizoen over om zich te focussen op de andere grandslamtoernooien. Vorig jaar nam hij deel aan de masterstoernooien van Madrid en Rome en haalde hij de halve finales in Parijs.

De 38-jarige Zwitser breekt de traditie niet: dit jaar slaat hij alle graveltoernooien over, behalve Roland Garros. Federer zal goed uitgerust in Parijs aankomen op 24 mei, want het Masters-toernooi in Miami (25 maart - 5 april) is zijn laatste opdracht.

Federer kon al 7 grandslamtoernooien op rij geen titel meer op zijn palmares bijschrijven, maar hij maakt zich geen zorgen. "Ik geloof er nog in. Zeker als ik kijk naar hoe ik speel, voel ik dat het nog kan", zei de 20-voudige grandslamwinnaar.