Pro League-voorzitter: "Nog eens standpunten uitgewisseld met Antwerp"

De Pro League heeft een lucratief bod van Eleven Sports aanvaard om de komende jaren het Belgische voetbal (100 miljoen euro per seizoen voor de Jupiler Pro League) uit te zenden. Maar Antwerp en AA Gent stappen voorlopig niet mee in het verhaal.

Gisteravond zat voorzitter Peter Croonen met zijn collega's van Racing Genk in de tribunes van Antwerp. "Er zijn informele contacten geweest", vertelt hij aan Sporza.

"Uiteraard heb ik met mensen van Antwerp gesproken. We hebben onze standpunten uitgewisseld en het is duidelijk dat er nog een weg af te leggen is."

"Het blijft wel nog altijd de bedoeling om met 24 profclubs in het verhaal te stappen", stipt Croonen aan. "Daar hebben we nog even tijd voor."