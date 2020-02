Clement verwacht geen klinkende zege: "Dat krijg je niet zomaar op bestelling"

"Voor de jongens van Waasland-Beveren wordt dit de match van het seizoen"

Veel ruimte zullen de Bruggelingen waarschijnlijk niet krijgen zaterdag."Open voetbal is uiteraard leuker dan man-op-man spelen", zegt Clement. "We hebben dat de vorige weken gekend, met moeilijke wedstrijden, waarin we wel beter waren, maar dat beetje geluk misten om de match naar ons te trekken."

"Nu heb je dan een match tegen Waasland-Beveren waarvan iedereen denkt dat het makkelijk wordt. Maar je mag niet vergeten dat we vorig seizoen verloren tegen hen. Ze zijn ook supergemotiveerd, ik ken ze heel goed. Voor de spelers van Waasland-Beveren wordt de match tegen Club de belangrijkste match van het seizoen, of toch één van de."

"Diagne? Hij traint apart"

Met Emmanuel Dennis, die weer terugkeert uit schorsing, heeft Clement weer een extra troef voorin. "Maar ik verwacht niet enkel van Dennis een goede vorm", klinkt het. "Iedereen heeft open kansen. Wie zich toont op training en tijdens de match, die speelt. Of je nu 18 jaar bent of 38, ik denk dat Charles De Ketelaere hier het grootste voorbeeld van is."

Niet enkel Dennis keert terug, ook Mbaye Diagne is opnieuw in Brugge, met een gepersonaliseerde haardos. Maar coach Clement lijkt ook op Valentijnsdag niet onder de indruk door het charmeoffensief. "Diagne traint apart, ik ga vooral spreken over de jongens die bij ons aan het trainen zijn."

Is de deur dan definitief dicht voor Diagne bij Club? "De deur is op dit moment dicht, ja. En ginder boven is ze open", grapt Clement de vraag simpel weg. "Ik ben er niet mee bezig nu."