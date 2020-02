Anderlecht-coach Vercauteren: "Play-off I weg na verlies in Mechelen? Kan niet zo goed tellen"

"Mechelen was het begin van mijn carrière. Ik werd er voor het eerst jeugdverantwoordelijke en ben later teruggekeerd als trainer om ze te redden. Dat blijven heel mooie herinneringen", vertelde Vercauteren.

"Het publiek is fantastisch, er hangt een heel speciale sfeer. Tegen Anderlecht willen ze allemaal ook iets meer. We kunnen onze spelers alleen maar verwittigen. We zullen met het mes tussen de tanden moeten spelen."

Vercauteren benadrukte ook meermaals dat RSCA de laatste 5 matchen enkel op zichzelf zal focussen: "We moeten rekenen op puntenverlies van de rest, net daarom moeten we eerst onze eigen punten pakken. Ik kijk niet naar de rest."

Op de vraag of Anderlecht Play-off I vaarwel mag zwaaien na verlies tegen Mechelen, antwoordt de trainer dan ook dubieus: "Dat weet ik niet, ik kan niet goed tellen. Ik heb geen glazen bol, mathematisch is het dan alleszins nog mogelijk. We moeten enkel naar PO II kijken als het zover is. Zolang dat niet het geval is, gaan we voor de top 6."