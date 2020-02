Openhartige Jordan Lukaku: "Marc Wilmots was geen goede coach"

België was met ambities naar het EK in Frankrijk getrokken, maar werd tot ieders verbazing in de kwartfinales gewipt door Wales. Jordan Lukaku, die de geblesseerde Jan Vertonghen moest vervangen, zakte door het ijs in de gelegenheidsdefensie.

"Ik weet dat ik niet goed was", zegt Lukaku in een interview met Eleven Sports. "Maar wat moet ik doen. Het is 2020. Hoelang moet ik nog treuren?" Ook Jason Denayer moest toen inspringen in de verdediging.

"Hoe dan ook, als we dat EK hadden gewonnen, zou er iemand hebben beweerd dat dat dankzij hem was. Maar hij zou enkel het geluk hebben gehad dat de spelers hem naar de titel zouden hebben geleid." Een niet mis te verstane sneer naar toenmalig bondscoach Marc Wilmots.

"De ploeg was heel sterk, maar niemand wees ons de weg. Marc Wilmots? Wie? Vind je hem goed? Ik vond hem niet zo goed. Met de spelers die hij had, zei hij gewoon: "Geef de bal maar aan Eden." Hij kon geen ploeg smeden en dat vind ik jammer. Maar dat doet niets af van het feit dat ik ook slecht was."