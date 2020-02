Olympisch roeier Hamish Bond wordt opnieuw Nieuw-Zeelands tijdritkampioen

De 34-jarige Bond legde de 39 km af in 46'53", met een gemiddelde van 49,91 kilometer per uur. De Nieuw-Zeelander wint het kampioenschap voor de tweede keer, na een eerdere titel in 2018.

Voor zijn wielercarrière gooide Bond hoge ogen op de Olympische Spelen en WK's als roeier. In Londen en Rio schopte hij het samen met Eric Murray tot olympisch kampioen. Hij heeft ook 8 wereldtitels op zijn erelijst.

Sinds 2017 concentreert Bond zich voluit op het fietsen. Met succes: een jaar later leverde dat al een eerste nationale titel in het tijdrijden op. Vorig jaar werd hij tweede na Patrick Bevin.