Manchester City mag 2 seizoenen niet Europees voetballen

Manchester City krijgt de straf opgelegd na overtredingen van de regels van de Financial Fair Play. Naast de schorsing in Europa krijgt de Engelse topclub ook een boete van 30 miljoen euro opgelegd. De beslissing werd al op 22 januari genomen door de arbitragecommissie van de UEFA, maar kwam pas vandaag naar buiten.

Volgens de UEFA zou City tussen 2012 en 2016 de financiële tegemoetkoming van haar hoofdsponsor te hoog hebben ingeschat om zo een verlies weg te werken. De Premier League-kampioen verleende volgens de UEFA geen medewerking aan het onderzoek.

Manchester City toont zich in een eerste reactie teleurgesteld, maar niet verrast. De club laat weten beroep te zullen aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Zwitserland. Als City dat doet, worden de boete en de schorsing opgeschort.

Voor de Engelse club is het al de tweede veroordeling voor inbreuken op het Financial Fair Play-reglement. Eerder kreeg City in het voorjaar van 2014 ook al een miljoenenboete en moest het de Champions League beginnen met een kleinere selectie.