Landskampioen Oostende moet sterke Colombiaan laten gaan

Braian Angola kwam vorig jaar in april aan in Oostende. De Colombiaan kwam (de geschorste) Elias Lasisi vervangen en hielp het team voorbij de Antwerp Giants in de finale.

Nu zoekt Angola andere oorden op. De 25-jarige Colombiaan trekt naar Partizan, de leider in de ABA League, een competitie met teams uit het voormalige Joegoslavië. Daarnaast is Partizan ook aan de slag in de EuroCup, de Europa League van het basketbal.