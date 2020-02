Boskamp: "Zonder Kompany speelt Anderlecht veel ontspannender"

"Uitstraling Kompany brengt grote druk met zich mee"

Jan Boskamp trainde in het verleden Genk en Anderlecht, 2 teams die vechten voor Play-off I. "Ik bekijk nog altijd alle wedstrijden van de Belgische competitie. Morgen ga ik naar KV Mechelen-Anderlecht." Genk staat momenteel 6e, met 4 punten bonus op eerste achtervolgers Zulte Waregem, KV Mechelen en Anderlecht. "Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat de huidige top 6 Play-off I zal spelen. Genk heeft wel nog een ontzettend zwaar programma, met Standard, Kortrijk, Club Brugge, Oostende en Mechelen." Maakt Anderlecht nog kans op Play-off I? "Als je me die vraag 3 weken geleden gesteld had, dan was ik van mening dat Anderlecht het van zijn leven niet zou redden. Maar vorige week tegen KAA Gent heeft Anderlecht echt heel goed gespeeld. Anderlecht is momenteel sterker dan Zulte Waregem en KV Mechelen." "Het valt me ook op dat Anderlecht veel ontspannender speelt als “Vince” (Kompany) er niet bij is. Kompany heeft natuurlijk gigantisch veel uitstraling. Maar dat kan ook een

grote druk met zich meebrengen voor de jonge spelers. Als Kompany meedoet, leveren ze de bal bij hem in. Als je de interviews leest, hebben ze het stiekem over "Vince Obama"", lacht Boskamp.

Programma Anderlecht KV Mechelen Anderlecht zat Anderlecht Eupen 23/02 Waasland-Beveren Anderlecht 29/02 Anderlecht Zulte Waregem 07/03 STVV Anderlecht 15/03

"Deschacht brengt meer rust dan bij Anderlecht"

KV Mechelen schat Boskamp momenteel niet al te hoog in. "De ploeg zit in een dip. KV Mechelen heeft op een wolk geleefd. Vorig seizoen wonnen ze de titel in 1B en de beker. Hun start in de hoogste klasse dit seizoen was grote klasse." "Maar op een bepaald moment val je terug op de kwaliteiten van je spelers. De ploegen die boven KV Mechelen staan in de stand hebben allemaal meer kwaliteiten." Morgen ontvangt Mechelen Anderlecht. "Anderlecht is de favoriet. Maar ik ken de fans van KVM en die kunnen enorm achter hun ploeg gaan staan. Ze kunnen de ploeg naar een grotere hoogte stuwen." En wat met Zulte Waregem? “De ploeg heeft goed geïnvesteerd. De spelers brengen goed en lekker fris voetbal op de mat. Dat is ook de verdienste van Francky Dury. De club is hem altijd blijven steunen." "Het is ook straf dat de 38-jarige Olivier Deschacht zijn mannetje blijft staan achterin. Enkele jaren geleden wou hij bij een club in bevordering gaan spelen. Maar Deschacht kwam bij Lokeren en nu Zulte Waregem terecht. Deschacht brengt rust. Hij speelt veel rustiger dan bij Anderlecht."

Programma KV Mechelen KV Mechelen Anderlecht zat KV Mechelen Waasland-Beveren 22/02 STVV KV Mechelen 28/02 KV Mechelen Eupen 07/03 Genk KV Mechelen 15/03

Programma Zulte Waregem Zulte Waregem Moeskroen zon Oostende Zulte Waregem 22/02 Zulte Waregem Kortrijk 29/02 Anderlecht Zulte Waregem 07/03 Zulte Waregem Standard 15/03

"Genk moet bewijzen dat het het transfergeld goed investeert"

Maar Genk blijft voor Boskamp kandidaat nummer 1 voor het 6e POI-ticket. "Na de trainerswissel begon Genk meer punten te sprokkelen", zegt Boskamp. "Mazzu was gewoon zichzelf niet bij Genk. Hij wou het spel spelen van Philippe Clement, maar met Charleroi speelde Mazzu heel ander voetbal. De ploeg had Mazzu moeten zeggen dat hij Genk moest laten spelen zoals hij dacht dat dat het beste was." "Ondanks het moeilijke programma ga ik ervan uit dat Genk als 6e naar Play-off I gaat. Er wacht hen nog 3 moeilijke matchen, thuis tegen Standard, Club Brugge en KV Mechelen. Maar de bonus van 4 punten zou voldoende moeten zijn." "Voor de rest is Genk alles kwijt. Meer dan de helft van de ploeg is vertrokken. Nu wil Genk een nieuwe ploeg bouwen, maar dat is te laat. Als je middenveld, het hart van je ploeg, weg is, dan weet je dat het allemaal minder wordt. Als club moet je dat aanvaarden, omdat je je spelers wegdoet." "Genk heeft gigantisch veel geld gekregen voor zijn uitgaande transfers. Nu moet de club bewijzen dat ze dat geld weer goed investeert."