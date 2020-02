Waarom heeft niet elke Belgische club een goede grasmat?

Vijand nummer 1: regen

Het probleem van de Belgische winter is simpel te verklaren. Minder licht, lage temperatuur en veel regen doen gras geen goed. De groei valt stil en dus is het zaak voor Belgische clubs om het "zomergras" te conserveren. Vooral de regen weghouden van je grasveld is stelregel nummer 1.



"Een team dat geen goed systeem heeft om het water af te voeren, zal sowieso problemen krijgen", zegt Oliver Makin, hoofd van de terreinverzorgers van OH Leuven. De Leuvense club is sinds de komst van Engelse terreinverzorgers door de link met Leicester City een referentie op het gebied van een perfecte grasmat.

Als regen op een voetbalveld blijft liggen, rotten de wortels, ontstaat modder en kunnen de terreinverzorgers ook niet werken aan het gras. "Hier in Leuven is er momenteel nog geen uitstekend drainagesysteem, dus houden we het water weg met een groot zijl over het veld. Daarvoor staan we soms om 6u 's ochtends op. Om dezelfde reden is het veld ook wat bol, zodat het water afloopt, maar dat is een noodoplossing. Het water blijft nog altijd in de hoeken van het veld staan."