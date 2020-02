Colombiaanse kampioen huppelt Tourtoppers Bernal en Alaphilippe uit het wiel

De finish in Santa Rosa de Viterbo liep omhoog en daar gebeurde het. In het wiel van Alaphilippe wachtte Higuita geduldig zijn kans af. En danseuse huppelde de Colombiaanse kampioen over de Fransman heen. Alaphilippe moest zich gewonnen geven en ook Bernal kreeg zijn landgenoot niet meer geremonteerd.

Op weg naar de finish had het team van Bernal zich flink ingespannen. Ineos legde het tempo op en vuurde eerst Carapaz af. De Girowinnaar ramde de kopgroep uit mekaar, maar Alaphilippe beet flink op z'n tanden en kreeg Carapaz toch bijgebeend. Het vervolg kent u.

In de stand neemt Higuita de oranje leiderstrui van zijn ploegmaat Caicedo over. Morgen staat in Colombia de voorlaatste rit op het programma, een etappe met een rustige slotfase. Zondag eindigt de rittenwedstrijd in Zuid-Amerika met een stevige aankomst bergop.