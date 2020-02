Luca Brecel bereikt de 1/8e finales na zinderende ontknoping

Luca Brecel won drie frames op een rij en kwam zo op een frame van de achtste finale. Tian Pengfei, die in de tweede ronde de Engelsman Barry Hawkins (WS 11) een 4-0 nederlaag had aangesmeerd, knokte zich echter terug in de wedstrijd.

Brecel moest toezien hoe 32-jarige Chinees met drie frames op een rij een beslissend spelletje uit de brand kon slepen. Daarin nam Pengfei een 67-34-voorsprong.

Met nog 25 punten op tafel, had Brecel twee snookers nodig om eventueel gelijk te komen. De halvefinalist van 2015 slaagde in zijn opzet en stelde gelijk, waarna hij ook de herspotte zwarte bal in de pocket joeg.

Voor een plaats in de kwartfinale neemt Brecel het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Chinees Xiao Guodong (WS 28) en John Higgins (WS 5), de vijfvoudige kampioen.