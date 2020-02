Trossard over Genk en het EK: "Kijk uit naar Berge én debuut bij België"

"In Brighton is dat hetzelfde: Steven Alzate en Aaron Connolly kwamen vanuit onze academie dit seizoen in het team. Dat is een grote stimulans voor iedereen in onze academie voor wat ze kunnen bereiken."

Waarom levert Genk zulke goeie producten af? "Ik weet niet wat het geheim is. Genk heeft een geweldige academie, maar België heeft heel wat spelerstalent. Genk wil dat zijn spelers positief zijn en met een aanvallende ingesteldheid spelen. Het heeft nu zo veel goeie spelers voortgebracht dat het een voorbeeld is voor jongeren dat als ze hard werken je je kans zal krijgen."

Met Mbwana Samatta trok Aston Villa de voorbije wintermercato ook een Genkie aan. Maar het beroemdste Genk-product in Engeland is wellicht Kevin De Bruyne bij Manchester City. "Ik trainde nog met hem samen in de Genk-academie. Je kon zien dat hij heel getalenteerd was en de skills had om tot de absolute top door te stoten", herinnert Trossard zich.

Op 22 februari staat Sheffield-Brighton op het programma of Berge-Trossard. "Het is geweldig om Sander in de Premier League te zien. Hij is een vriend. Ik kijk ernaar uit om bij te praten", vertelt Trossard, die zelf in de zomer de overstap van de Belgische kampioen naar Engeland maakte.

"Frustrerend dat blessures mijn Duivels-debuut 2 keer verpestten"

Trossard zat al herhaaldelijk in de selectie van bondscoach Roberto Martinez, maar interlandminuten maakte hij nog niet. Al hoopt de 25-jarige winger er op Euro 2020 wel bij te zijn. "Ik had mijn debuut in september moeten maken, maar toen kreeg ik last van mijn lies. In november werd ik opgeroepen voor de match tegen Rusland, maar ik sloeg op training mijn enkel om en viel zo uit. Dat was heel frustrerend."

"De bondscoach zei me dat als ik blijf spelen zoals ik doe, mijn kansen zullen komen. Ik heb er vertrouwen in dat mijn debuut eerder snel dan laat zal komen." De Rode Duivels, de nummer 3 van het voorbije WK, worden gezien als een favoriet voor het EK. Ze zitten in een groep met Rusland, Denemarken en Finland.