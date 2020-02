Hodeg zet weer te vroeg aan, Molano voert een bisnummer op

Hoewel de rit weer uitdraaide op een massasprint, was het zeker geen dagje slenteren in Colombia. Onder meer Egan Bernal en Oscar Sevilla vielen in een dolle openingsfase aan.

De ontsnappingspoging van de Tourwinnaar werd in de kiem gesmoord en uiteindelijk werd er toch gesprint, voor de tweede dag op een rij.

Net als gisteren rolde Deceuninck-Quick Step de rode loper uit voor sprinter Alvaro Hodeg. Na voortreffelijk werk van loods Bert Van Lerberghe zette de thuisrijder vroeg aan, maar hij viel stil.

Juan Sebastian Molano, gisteren al ritwinnaar, zag het graag gebeuren en zette de zegeteller van zijn team UAE op 9 overwinningen.