"Olympische Spelen worden niet afgelast of uitgesteld", herhaalt Japans organisatiecomité

Vandaag is er opnieuw een vergadering geweest met toplui van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), over het coronavirus dat de wereld toch wel in de ban blijft houden.

Het organisatiecomité heeft na die meeting nog eens onderstreept dat de Spelen (van 24 juli tot 9 augustus 2020) onder geen beding worden afgelast, en ook niet worden uitgesteld.

"We willen nog eens benadrukken dat we geen afgelasting of uitstel van de Spelen in Tokio overwegen", zegt Yoshiro Mori. "We werken samen met de nationale overheid en gaan hier op een rustige manier mee om."

John Coates, voorzitter van de IOC-coördinatiecommissie, liet optekenen dat "alle nodige voorzorgen zullen worden genomen om de veiligheid van de atleten en de bezoekers te garanderen".