Kris Meertens over John Loridon: "Hij was de eerste echte centerspeler"

John Loridon is gisteren op 82-jarige leeftijd overleden. De vader van Pieter Loridon zette België samen met Willy Steveniers op de basketbalkaart in de jaren 60.

"Loridon heeft inderdaad heel wat betekend voor het Belgische basketbal. Hij was zo'n beetje de eerste profspeler in de Belgische competitie", zegt Kris Meertens bij Radio 2 Antwerpen. "Loridon is ook in Duitsland gaan spelen, dat was begin de jaren 60 ongezien voor een Belg."

Zijn lengte (2m06) typeerde Loridon. "Vroeger werd basketbal gespeeld door 5 mannen die ongeveer even groot waren. Maar Loridon was groter dan de rest. Hij was de eerste echte centerspeler, de grote speler onder de korf."

Bij Racing Mechelen speelde Loridon aan de zijde van legende Willy Steveniers. "Twee verschillende karakters die het goed met elkaar konden vinden. Loridon maakte Steveniers beter."

"Loridon was een ongelooflijk lieve mens en kwam vaak een praatje doen over alle sporten. Hij zat bijna altijd links naast de VIP-plaatsen op zijn stoeltje te kijken naar de Giants. Maar het voorbije jaar kwam hij niet meer opdagen omdat hij ziek was. Ik vond dat bijzonder jammer."