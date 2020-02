Kim Clijsters aangekomen in Dubai, waar Belgische fans meteen selfie krijgen

Zowel in Zaventem, bij haar vertrek, als in Dubai, bij haar aankomst, had Clijsters heel wat bekijks.

Journalisten en fotografen volgden haar met camera's en notitieboekjes, toevallige voorbijgangers spraken de viervoudige grandslamwinnares aan om te vragen of ze "er een beetje zin in heeft".

Begin volgende week slaat Clijsters haar eerste wedstrijdballetjes in de Dubai Duty Free Tennis Championships. Het is de eerste keer in haar carrière dat ze daar in actie zal komen.

De tegenstand in Dubai zal alvast niet van de poes zijn, want niet alleen Clijsters is er te bewonderen. Ook onder meer Simona Halep (WTA-2), Karolina Pliskova (WTA-3), Elina Svitolina (WTA-4), Belinda Bencic (WTA-5) en Sofia Kenin (WTA-7) doen er een gooi naar succes.