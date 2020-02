Kampioen Toronto verliest na 15 zeges, LeBron James en Doncic heersen

De Bucks misten wel sterkhouder Giannis Antetokounmpo, afwezig nadat hij voor het eerst papa geworden is.

Toronto miste door het verlies de kans om dichter bij Milwaukee te sluipen. De leider in de Eastern Conference verloor ook, met 118-111 van Indiana.

"We hebben niet goed gespeeld, zo simpel is het", reageert Kyle Lowry, die zelf voor een triple-double tekende (12 punten, 12 assists, 11 rebounds).

LeBron James deelt de lakens uit

De LA Lakers, de nummer 1 in de Western Conference, konden wel feesten. De Californiërs haalden het na een verlenging met 116-1120 in de topper tegen Denver, de eerste achtervolger in het klassement.



LeBron James was goed voor een triple-double (32 punten, 14 assists, 12 rebounds) en vormde opnieuw een sterk duo met Anthony Davis, die 33 punten maakte waarvan 7 in de beslissende extra tijd.