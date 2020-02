Cunego waarschuwt Bernal en co: "Het is gemakkelijk om aan de top te komen, maar..."

Cunego: "Ik maakte meer ruzie met Saeco-manager dan ik trainde"

In 2004 leek Italië een nieuwe keizer te hebben voor de grote rondes. De 22-jarige Damiano Cunego won toen de Giro en de Ronde van Lombardije. Maar zijn ster fonkelde niet lang.

"Na mijn topjaar 2004 veranderde mijn leven helemaal. Ik merkte dat voor het eerst tijdens de winter. Normaal trainde ik 's winters thuis in Veneto, maar vanaf 2005 werd dat onmogelijk", vertelt Cunego in een interview met cyclist.co.uk.

Cunego maakte tijdens de winter naar eigen zeggen meer ruzie aan de tefeloon met de Saeco-manager dan dat hij trainde. "Saeco wilde dat ik de sponsors ontmoette en tv-interviews deed. Maar ik wou met mijn fiets rijden."



"Ik kreeg stress en dat voelde ik in mijn benen. Ik verbrandde te veel energie aan al die extra dingen en ik was in 2005 niet meer dezelfde renner als het jaar daarvoor. Ik besefte hoe moeilijk het was om aan de top te blijven."