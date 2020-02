Anderlecht slijt overbodige Saief aan de Poolse nummer 7

Saief werd in januari 2018 door paars-wit op huurbasis overgenomen van AA Gent. Enkele maanden later volgde een definitieve transfer naar het Astridpark.

De Israëlisch-Amerikaanse flankspeler kreeg echter weinig speeltijd bij paars-wit. Vorig seizoen moest Saief het vooral stellen met invalbeurten.

In maart 2019 volgde een uitleenbeurt naar FC Cincinnati in de Amerikaanse MLS voor 4 maanden. De club beschikte over een aankoopoptie, maar lichtte die niet.

Afgelopen zomer keerde Saief terug naar Anderlecht, maar de flankspeler maakte geen deel uit van de plannen van Kompany en Vercauteren. Hij zat zelfs geen enkele keer op de bank. Zijn laatste match voor RSCA dateert al van eind januari 2019.

Saief, die nog tot midden 2021 vastligt in het Lotto Park, gaat nu zijn geluk beproeven bij Lechia Gdansk. De viervoudige Amerikaanse international komt er terecht bij de 7e in de Poolse eerste klasse. Er is geen aankoopoptie in de huurovereenkomst opgenomen.