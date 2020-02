Straffe beelden: surfer ontsnapt aan de dood in Portugese monstergolven

Het Portugese Nazaré staat bekend om zijn metershoge golven en is daarom een erg populair surfoord. In 2017 vestigde de Braziliaan Rodrigo Koxa er een wereldrecord door een golf van ruim 24 meter hoog te bedwingen.

Maar de torenhoge golven zijn ook levensgevaarlijk en dinsdag eisten ze bijna het leven van de Portugees Alex Botelho. Die werd net afgevoerd op een jetski toen twee golven met volle kracht op elkaar inbeukten. Botelho en de jetski werden in de lucht gekatapulteerd en de hulpdiensten waren maar net op tijd om de bewusteloze surfer in veiligheid te brengen.

"Alex Botelho was betrokken in een heel ernstig incident tijdens de Nazaré Tow Surfing Challenge", laat de World Surf League (WSL) weten. "Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is momenteel stabiel en hij is bij bewustzijn. We bedanken de hulpdiensten voor hun snelle reactie en we wensen Alex een spoedig herstel."