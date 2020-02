Niet Gaviria, maar Molano is deze keer de kwelduivel van Hodeg

Snelle mannen zoals Fernando Gaviria (UAE) en Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) hebben de transfer van Argentinië (Ronde van San Juan) naar Colombia niet gemaakt.

Thuisrijder Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) heeft dat uiteraard wel gedaan en kan in de sprintersritten op zoek gaan naar zijn eerste succesje van het seizoen. Dat was in San Juan niet gelukt: daar scoorde Gaviria een hattrick.

Hodeg was - zeker gezien het zeer beperkte sprintersveld - dan ook de topfavoriet vandaag in de eerste rit in lijn, maar hij was niet opgewassen tegen zijn landgenoot Juan Sebastian Molano. De 25-jarige Colombiaan, in San Juan al eens 5e en 2e, was duidelijk de snelste.