Nederlandse media: "Ziyech trekt van Ajax naar Chelsea"

Hakim Ziyech trok in 2016 van Twente naar Ajax. De sierlijke middenvelder ontpopte zich vooral vorig seizoen tot een van de uitblinkers in het sprookjeselftal van Ajax, dat het in de Champions League tot in de halve finales schopte.

Er werd afgelopen zomer al flink aan de mouw getrokken van Ziyech, die in tegenstelling tot onder meer Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt toch in Amsterdam bleef.

Ook vorige maand meldde onder meer Chelsea zich bij Ajax, maar de Londense club werd weggestuurd.

Een nieuwe poging zou meer succes opgeleverd hebben: komende zomer trekt smaakmaker Ziyech naar Chelsea. Nederlandse media melden dat de overgang Ajax meer dan 40 miljoen euro zal opleveren.