Frankrijk smult van nieuwe wielerromance: Alaphilippe en Rousse zijn koppel

Voor Julian Alaphilippe was 2019 een boerenjaar op de fiets en 2020 is nog maar net begonnen of de Fransman heeft alweer een reden om in zijn nopjes te zijn. In Colombia presenteerden hij en Marion Rousse zich zonder omwegen als een kersvers koppel.

Rousse was tot 2015 zelf wielrenster en verdient tegenwoordig haar brood als verslaggeefster bij de Franse televisie en Eurosport. Uit interviews die ze als verslaggeefster in het verleden deed met Alaphilippe was al af te leiden dat de twee het goed met elkaar kunnen vinden.

Rousse vormde 12 jaar lang een koppel met een andere Franse renner: Tony Gallopin. Drie dagen geleden liet ze op Instagram weten dat zij en Gallopin sinds enkele maanden gescheiden zijn. "Omdat het leven niet altijd loopt zoals voorzien (… ) Ik zal wel altijd veel affectie en vriendelijkheid overhouden voor onze gezamenlijke geschiedenis en voor de persoon waarmee ik al die jaren ben samengeweest", klonk het.