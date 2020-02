Jolien D'hoore blinkt weer: "Ik hoop nog beter te doen dan mijn brons in Rio"

"Het hele jaar staat in het teken van de Spelen"

Jolien D'hoore (29) en haar ploeggenotes van Boels-Dolmans werden vandaag in kimono voorgesteld. De link met de Olympische Spelen van Tokio was dus duidelijk aanwezig op de ploegvoorstelling van de Nederlandse topploeg.

"Het hele jaar staat een beetje in het teken van de Spelen", legt D'hoore uit aan Sporza. "Het leeft echt. Het zouden mijn 3e Spelen worden en ik kijk er naar uit."

"De ploegkoers is iets nieuws voor ons en dat is heel spannend. Ik focus me 100 procent op Tokio. In Rio had ik brons (in het omnium) en ik hoop nog beter te doen. Dat is niet evident, maar ik hoop in een goeie conditie - fysiek en mentaal - naar Japan te gaan en dan zien we wel."

Over het olympische programma bestaat nog geen duidelijkheid. "Er zijn nog veel onzekerheden. Voor de ploegenachtervolging moeten we ons plaatsen op het WK (eind februari, begin maart). De ploegkoers is er sowieso en misschien is er ook het omnium. Het staat nog niet vast wie zal rijden."

"Maar mijn conditie is echt wel goed en ik heb heel hard gewerkt deze winter. Harder dan ooit, denk ik. Ik hoop dat het er allemaal eens uitkomt in de koers."