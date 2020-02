Basketbalpionier John Loridon (82) is overleden

John Loridon en Willy Steveniers waren in de jaren 60 de dragende spelers bij Racing Mechelen, de ploeg waarmee ze samen 4 keer in 5 jaar tijd kampioen werden. Loridon had toen al een titel in Duitsland (bij Aken) op zijn palmares staan.

Ook bij de nationale ploeg vormden de rijzige Loridon en de vaardige Steveniers een gevreesde tandem. Loridon speelde 119 keer voor de Belgian Lions en nam 5 keer deel aan een EK.

Op Instagram neemt zijn zoon Pieter, zelf een meer dan verdienstelijke basketbalspeler, met een emotioneel bericht afscheid van zijn vader. "Ik heb zoveel van je. Het is nu beter zo. Je gaat niet dood voor mij, ook al zullen we mekaar niet zien. Ik ben je, je leeft in me. En daar ben ik zo trots op. Vandaag nog meer dan ooit."

John Loridon was al een tijdje ziek. Hij is 82 jaar geworden.