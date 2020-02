Ex-bondscoach van de Red Lions volgt de huidige bondscoach op als Coach van het Jaar

De Australische Alyson Annan en haar landgenoot Colin Batch zijn bij de Hockey Stars Awards verkozen tot Trainer van het Jaar. Annan staat aan het hoofd van de Nederlandse hockeyvrouwen en wint de prijs voor het derde jaar op rij. Batch, bondscoach van Australië, volgt Shane McLeod op. De T1 van de Red Lions was de voorbije twee jaar de beste (in 2017 ex aequo met Max Caldas).