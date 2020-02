Grote Prijs F1 van China uitgesteld door coronavirus

Dat de GP van China uitgesteld wordt, is geen grote verrassing. Verschillende belangrijke sportevenementen werden al geschrapt, zoals het WK atletiek indoor, de Formule E-race of de wielerwedstrijd Tour of Hainan. Ook de Hockey Pro League-matchen van de Belgische hockeyvrouwen in China gingen niet door.

Nu is er dus ook (voorlopig ?) een streep getrokken door de F1-race in China. De Grote Prijs zou normaal plaatsvinden in Shanghai op 19 april. "In samenspraak met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben we beslist om de gezondheid en de veiligheid te laten primeren", klinkt het bij de Internationale Automobielfederatie FIA.

Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum voor de race. "We zullen de tijd nemen om alternatieve data te bestuderen, als de situatie in China verbeterd is."

De laatste keer dat een F1-race niet kon doorgaan, was in 2011. Toen werd de GP van Bahrein vanwege politieke spanningen in het land geschrapt.