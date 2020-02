Hannes Wolf: "Misschien kijken we na deze match eens naar de stand"

Niets veranderd

Uiteraard kent Hannes Wolf de situatie en weet de Duitse coach dat bij een zege in Antwerpen POI dichterbij komt. Maar de voor Genk gunstige resultaten van het "windweekend" veranderen niets aan de aanpak van de match.

“Uiteraard kennen we de uitslagen van de andere ploegen, maar eerlijk: there is no space for that idea, er is geen plaats in ons hoofd om te denken dat het nu soepeler zou gaan of dat een nederlaag nu makkelijker te verdragen zou zijn", vertelt Hannes Wolf.

“Nee, de punten die we nu hebben zijn niet voldoende om POI te halen, we moeten er meer hebben. Voor ons perspectief verandert dat dus niets."

"Als we niet top geconcentreerd naar de Bosuil gaan, halen we daar niets. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Misschien dat we na de match in de bus eens naar de stand gaan kijken.”