Diagne is terug in Brugge en heeft zijn haar zowaar blauw-zwart gekleurd

Mbaye Diagne maakte zichzelf onmogelijk bij Club Brugge, nadat hij in de CL-match bij PSG een penalty had opgeëist en gemist. Sinds de winter was er van de aanvaller, die gehuurd wordt van Galatasaray, geen spoor meer in Brugge.

Zijn Turkse werkgever onthulde dat Diagne al een tijdje persona non grata is bij Club en daarom maar naar Senegal was getrokken. Maar nu is hij dus terug, zoals hij zelf in enkele filmpjes op Instagram liet weten. Trots showt hij de blauwe streep door zijn zware haardoos. Maar of dat voldoende zal zijn om ook Philippe Clement van zijn goeie intenties te overtuigen...?