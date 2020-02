"De Clippers hebben nog niet de klik die de Lakers wel al hebben"

Het All-Star weekend is een traditioneel rustpunt in de overvolle NBA-kalender. Een goed moment dus ook om eens een balans op te maken van het seizoen tot nu toe. En dat seizoen kan NBA-kenner en PlaySports-commentator Dennis Xhaët tot nu toe wel bekoren. "Elke avond is er wel een geweldige verhaallijn."

"Ongelooflijk interessant seizoen"

"Ik vind het tot nog toe een ongelooflijk interessant seizoen. Je hebt een hele hoop ploegen die "nieuw" waren, vooral heel wat goeie teams ook. Veel teams moesten zichzelf ontdekken, samen met de fans. Die processen zijn heel boeiend om naar te kijken en elke avond is er wel weer een geweldige verhaallijn", zegt Dennis Xhaët, die het niet eens is met de stelling dat er in vergelijking met vroeger minder hard verdedigd wordt. "In de jaren 90 was het gewoon veel makkelijker om te verdedigen. Nu kan bijna iedereen een driepunter gooien, waardoor het veld veel groter geworden is. Daarom is het ook minder evident om defensief te domineren zoals vroeger. Het spel is heel anders geworden. Dat er minder verdedigd wordt, vind ik niet correct."

De Milwaukee Bucks van MVP Antetokounmpo zijn voorlopig de nummer 1 in de stand.

LA Lakers: "De rest van de NBA mag bang zijn"

"Van alle topploegen heeft het proces van de LA Lakers me tot nog toe het meest kunnen bekoren", gaat Dennis Xhaët voort. "De combinatie Anthony Davis-LeBron James is erg overtuigend. Het is waanzinnig hoe goed die twee kunnen samenspelen, al ben ik nog altijd niet overtuigd door de rest van de ploeg." "Maar Davis en James, dat is echt wel de beste combinatie die ze zich in LA hadden kunnen wensen. Ze beginnen elkaar ook steeds beter te vinden. De klik tussen die twee wordt alleen maar sterker endan mag de rest van de NBA toch ongelooflijk bang zijn, zeker met een LeBron die er op zijn 35e nog altijd als een 28-jarige gast uitziet."

LA Clippers: "Nog niet dezelfde klik als de Lakers"

"Iedereen verwacht de LA Clippers in de finale van de Western Conference. Maar ze hebben nog niet de juiste chemie gevonden. Ze zoeken nog naar hoe ze het best kunnen spelen en dat is niet makkelijk als je beste twee spelers, Kawhi Leonard en Paul George, af en toe een wedstrijd overslaan om hun blessures te verzorgen", zegt Dennis Xhaët. "De Clippers hebben nog niet de klik gevonden die de Lakers wel al hebben. Ik denk wel nog altijd dat de Clippers intrinsiek de betere ploeg zijn, maar dat mogen ze nu ook wel eens stilaan laten zien op het veld."

Toronto Raptors: "Het mooiste verhaal"

"Eigenlijk schrijft de kampioen het mooiste NBA-verhaal op dit moment", vindt Dennis Xhaët. "Met Kawhi Leonard zijn ze hun beste speler kwijt, waardoor de andere spelers nóg beter moeten beginnen te spelen en dat ook gewoon doen. Bovendien is het ook een van de leukste ploegen om naar te kijken." "Pascal Siakam heeft zijn spel opnieuw naar een hoger niveau getild en staat op de drempel van een echte superster te worden." "Door de titel te winnen, is dat een andere ploeg geworden. Er zit zoveel vertrouwen in dat team. Ze weten dat ze van alles en iedereen kunnen winnen, zelfs zonder Kawhi Leonard. Als je praat over ploegen die de finale kunnen halen in de Eastern Conference mag je Toronto echt niet negeren."

Milwaukee: "Veel beter dan verwacht"

"Van Milwaukee had ik niet verwacht dat ze nog zoveel beter zouden zijn dan vorig jaar", geet Dennis Xhaët toe. "Ook Giannis Antetokounmpo, de MVP van vorig seizoen, is nog beter geworden. Hij is agressiever en gooit nu ook driepunters binnen. Door dat extra aspect aan zijn spel toe te voegen, is hij nog sterker." "De chemie tussen die spelers is ook veel sterker dan vorig jaar. Je voelt dat er echt een goeie sfeer is - kijk maar naar die worstelpartijtjes voor de wedstrijd - en dat hebben we al vaak gezien hoe belangrijk dat is. Wat de Bucks tot nu toe laten zien hebben, is echt zoveel beter dan ik had durven te denken."

Memphis: "Het fenomeen Ja Morant"

"Bij de "mindere" ploegen is het verhaal van de Memphis Grizzlies fantastisch", weet Dennis Xhaët. "Rookie Ja Morant en Jarren Jackson Jr. hebben een heel goeie combinantie gevonden. Morant zal wellicht met de vingers in de neus Rookie of the Year worden en hij bewijst wat voor een fantastische speler hij is." "Morant is geweldig om naar te kijken, een puur fenomeen. Bovendien brengt die ploeg heel leuk basketbal. Voorlopig zijn ze de nummer 8 in het Westen en dat had ik toch niet zien aankomen."

New Orleans: "De schwung van Williamson"

"Na de All-Star break verwacht ik ook nog wel iets van de New Orleans Pelicans. Nu Zion Williamson er eindelijk bij is, zie je meteen hoe de schwung in de ploeg veranderd is. En dan is hij nog niet eens topfit", merkt Dennis Xhaët op. "Als je hem ziet spelen, zie je flitsen van de Charles Barkley van de jaren 80 bij Philadelphia. Zoek die beelden maar eens op. Alleen is Williamson nog atletischer. Ik denk dat de Pelicans nog zullen meedoen voor de play-offs."

Philadelphia 76ers: "Teleurstellend"

"Met voorsprong de meest getalenteerde ploeg in het Oosten, maar je merkt dat het niet lukt en dat is toch teleurstellend", vertelt Dennis Xhaët over de Philadelphia 76ers. "Joel Embiid en Ben Simmons samen, dat slaat als een tang op een varken. Toen Embiid enkele wedstrijden miste door een blessure begon het plots te draaien bij Philadelphia." "Voorlopig maakt Embiid de 76ers slechter. Ik had gedacht dat hij nog een niveau hoger zou spelen, maar hij maakt nog te veel fouten die Philadelphia pijn doen. En dan heb je nog een coach die vaak vreemde beslissingen neemt. Het is ontgoochelend en ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn."

Houston Rockets: "Ik kan er niet naar kijken"

"De grootste ontgoocheling - dat is natuurlijk subjectief - zijn de Houston Rockets. Dat is echt een vreselijke ploeg om naar te kijken", vindt Dennis Xhaët. "Zo voorspelbaar, zo statisch en zo saai. En dat is jammer, want met James Harden hebben ze een van de beste offensieve spelers in de NBA-geschiedenis en Russell Westbrook is een van de beste atletische spelers ooit in de NBA." "Maar als je de Rockets ziet spelen, zap je na twee minuten weg. Ik kan er echt niet naar kijken. Die jongens hebben zoveel talent en je zou er heel anders mee kunnen spelen, met veel meer beweging, maar ze doen het niet. Dat is jammer."

