"All-Star Game in de NBA is jammer genoeg een klucht geworden"

"Vroeger was ik een gigantische fan van het All-Star Weekend. De allereerste NBA-wedstrijd die ik keek was de All-Star Game van 1992. Een fantastische wedstrijd. Er zijn zoveel leuke matchen geweest in het verleden, maar de laatste tien jaar is het niet meer om aan te zien. Het is heel teleurstellend. Ik kijk er jammer genoeg niet meer naar uit", vertelt Dennis Xhaët aan Sporza.

"Er wordt niet meer verdedigd. Het is een klucht geworden. De NBA besefte ook dat er iets moet veranderen, maar wat ze nu gedaan hebben, is gewoon belachelijk: na 3 quarters wordt de score op 0 gezet. Wie dan als eerste 24 punten meer maakt dan de score van het beste team na 3 quarters is de winnaar. De oplossing is eigenlijk heel simpel: de spelers moeten gewoon een klein beetje verdedigen."