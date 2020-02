Revival staantribune: iedere ploeg wil zijn "Gelbe Wand"

Gisteren maakte Antwerp bekend dat het nieuwe sfeervak op de Bosuil, achter het doel, een staantribune wordt met 3.800 staanplaatsen. Is de staantribune opnieuw in opmars, hoe zit het met de veiligheid en wat met Europees voetbal? Wij legden ons oor te luister bij enkele ploegen uit 1A die bekend staan om hun sfeervolle staantribunes.

"Sfeer wordt rechtstaand gemaakt!"

Bij KV Mechelen, die de grootste staantribune van 1A hebben, was dit een bewuste keuze zo vertelt Steven Tuyls, verantwoordelijke voor de ticketing bij KVM: "Bij ons is het altijd zo geweest. Wij hebben altijd een sta-publiek gehad, naar Engels model, dicht bij het veld. Het past bij de ziel van onze supporters." "Bij de verbouwing van het stadion in 2015 hebben wij heel bewust gekozen voor veel staanplaatsen. In totaal hebben we er ongeveer 8000 en we zien daar altijd een heel grote bezettingsgraad. VAK I is het grootst, met 3998 plaatsen en dat is altijd het eerste uitverkocht." Ook bij Zulte Waregem horen we hetzelfde verhaal uit de mond van persman Jeroen De Volder. "De sfeer van de spionkop wordt rechtstaand gemaakt. In samenspraak met de supporters is gekozen voor een sfeertribune met 2710 staanplaatsen."

Onze tribune is gebouwd naar het het voorbeeld van Dortmund. Een mini-Gelbe Wand volgens de normen van Zulte Waregem Jeroen De Volder, Zulte Waregem

"Onze tribune is gebouwd naar het het voorbeeld van Dortmund. Een mini-Gelbe Wand volgens de normen van Zulte Waregem." En die tribune is net zoals in Mechelen altijd razendsnel uitverkocht: "Het spreekt voor zich dat de staantribune iets goedkoper is dan de meer comfortabele zittribune, maar bij ons is het wel comfortabel staan!"

"De staantribune met 3650 plaatsen is één van de authentieke kenmerken van het Guldensporenstadion in KV Kortrijk", zegt Jelle Brulez, commercieel manager van de club. "De interesse van toeschouwers voor onze kop is altijd al groot geweest."

"De spelerstunnel, waardoor de spelers opkomen, komt uit VAK I. Bij het opkomen geeft dit een unieke sfeer. Onze spelers kiezen er bewust voor om in de 2e helft naar onze kop te spelen om de tegenstander volledig uit te tellen of om een situatie alsnog recht te zetten."

Tifo in het sfeervak van KV Kortrijk

Aantal staanplaatsen altijd lager dan maximumcapaciteit

Veiligheid was één van de redenen waarom de staanplaatsen ooit verbannen werden uit de voetbalstadions, maar deze tijd lijkt achter ons te liggen. "Bij KV Mechelen zetten we hard in op veiligheid", zegt Steven Tuyls. "Het is niet gemakkelijk om in zo'n vak te controleren, want er zijn veel in en uitgangen en er is veel verloop. Maar er worden serieuze controles uitgevoerd. " "Er is een absolute maximumcapaciteit per vak, die veel hoger ligt dan het aantal tickets dat we verkopen. Er is een specifieke berekening gemaakt van X aantal mensen per m² en daar wordt nooit boven gegaan." Ook in Zulte Waregem is de nieuwe tribune gebouwd volgens de strenge normen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Bij ons staan de mensen heel veilig. De tribune is wel steil, maar we hebben extra leuningen gebouwd waar mensen tegen kunnen leunen.

Die hebben in eerste instantie een veiligheidsfunctie, maar vaak ook gebruikt worden als toog." In Kortrijk is de tribune niet nieuw, maar twee jaar geleden zijn wel verbouwingen gedaan voor diverse veiligheidsnormen. "Veilig en sfeervol en dicht bij diverse drankstandjes is een belangrijke troef voor onze supporters."

Balustrades en klapstoeltjes in sfeertribune Zulte Waregem

Veilig en handig, zo'n balustrade

Oplossingen voor Europees verbod op staantribunes

Wie Europees voetbal wil spelen moet zich schikken naar de bepalingen van de UEFA en die verbieden staantribunes in de Champions- en Europa League. Maar dat is voor beide clubs geen probleem. "Het AFAS-stadion is conform de UEFA-normen. De staantribunes kunnen gemakkelijk omgebouwd worden. Het is voorlopig nog niet nodig geweest, maar misschien in de toekomst wel. (lacht) Op zich is dit een hele logisitieke operatie, waarbij de capaciteit daalt en bovendien kost het extra geld." Bij Zulte Waregem hebben ze bij de bouw rekening gehouden met de Europese regelgeving. "In onze tribune zijn klapstoeltjes verwerkt, maar die worden zelden of nooit gebruikt, tenzij tijdens de rust. Het was dus eigenlijk een nutteloze kost, maar om Europa League te mogen spelen was het een must." In Kortrijk is het stadion niet voorzien op Europees voetbal maar volgens Jelle Brulez komt daar in de toekomst verandering in: "De plannen voor het nieuw stadion moeten de identiteit van ons Guldensporenstadion, het dicht op het veld zitten, de authentieke sfeer en onze staantribune meenemen."