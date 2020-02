Met deze Red Bull RB 16 wil Max Verstappen scherp aan het seizoen beginnen

Maak kennis met de nieuwe Red Bull-auto:

Met de RB 16 wil Red Bull meteen scoren vanaf de start van het seizoen, volgende maand in Australië. Vorig jaar stond Max Verstappen meteen op het podium in de seizoensopener, maar op zijn eerste zege was het wachten tot eind juni in Oostenrijk. Daarna won de Nederlander ook in Duitsland en in Brazilië. In de eindstand eindigde Verstappen als 3e. Mercedes-rijders Hamilton en Bottas gingen hem voor.